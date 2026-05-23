23 мая, 14:04

Мэр Москвы

Сергей Собянин: седьмой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начнется 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин анонсировал в своем канале в МАХ старт 7-го сезона фестиваля "Усадьбы Москвы" 30 мая.

Гости и жители столицы смогут посетить 60 исторических усадеб, а также культурные и туристические объекты. В программе появятся Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и кинопарк "Москино". Всего будет задействовано 77 площадок.

В этом году фестиваль впервые выходит за пределы мегаполиса, обратил внимание мэр. Мероприятия пройдут в усадьбах Московской и Тульской областей, а спикеры из региональных центров примут участие в столичных программах.

"Готовим специальный маршрут по 25 историческим усадьбам Москвы. По пути гости узнают истории, связанные с литературой, музыкой, живописью, театром", – продолжил градоначальник.

Вместе с тем в 36 локациях состоятся "Усадебные сезоны", представляющие из себя серию культурно-образовательных мероприятий. По выходным же в усадьбах будут устраивать исторические пикники, лекции, дискуссии и книжный клуб.

Помимо этого, в семи московских парках организуют исторические игры, творческие мастер-классы, кинолектории и другие активности, которые позволят окунуться в атмосферу летнего отдыха прошлых времен.

"За три года в рамках фестиваля прошло больше 7,7 тысячи мероприятий, которые посетили свыше 3,5 миллиона человек. Формирование новых туристических точек притяжения соответствует целям и инициативам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", – заключил Собянин.

Ранее глава Москвы рассказал, что посещаемость столичных парков увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В общей сложности в них побывали свыше 282,5 миллиона человек. Градоначальник назвал этот показатель рекордным.

