27 марта, 14:29

Мэр Москвы

Собянин: посещаемость московских парков в 2025 году выросла в 1,5 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что посещаемость московских парков культуры и отдыха увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году.

В частности, в столичных парках побывали более 282,5 миллиона человек. Мэр назвал этот показатель рекордным.

Он также рассказал, что одним из основных событий стало открытие Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". По словам Собянина, променад, протяженность которого составляет 3,5 километра, стал востребован у жителей и гостей столицы.

Кроме того, градоначальник рассказал о завершении основных работ первого и второго этапов комплексного благоустройства и реабилитации парка "Сокольники".

Помимо этого, Собянин напомнил, что летом в парках было доступно 14 бассейнов и 150 пикниковых зон. В свою очередь, зимой функционировал 31 каток, 80 лыжных трасс, 21 горка для катания на тюбингах и ледянках, а также две керлинговые зоны.

Мэр добавил, что в этом году продолжится модернизация Парка Горького, парка "Сокольники", музея-заповедника "Коломенское". Также будут организованы работы в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", усадьбе Останкино, саду имени Баумана, парках имени Юрия Лужкова, "Красная Пресня", Москворецком и Лефортовском.

Вместе с тем в Москве продолжается благоустройство прибрежных территорий и создание современных общественных пространств на месте бывших промзон. Работы ведутся в районах Хорошево-Мнёвники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненском. Например, в Филевском Парке реконструируется участок набережной Москвы-реки "Западный порт".

