12 марта, 09:36

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве набережных Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проводится масштабная работа по благоустройству набережных и прибрежных территорий. Об этом Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

Мэр рассказал, что в столице с 2011 года привели в порядок 64 набережные Москвы-реки общей протяженностью 109,7 километра. Только в 2025 году благоустроили 11 территорий длиной 19,8 километра.

Одним из главных проектов стало открытие Царской набережной в музее-заповеднике Коломенское. Променад протяженностью 3,5 километра стал популярным общественным пространством.

Пешеходный настил проходит над водой, на территории обустроены свадебный сад, перголы с качелями и вечерняя подсветка. Зимой здесь работает самый протяженный в России каток, а также открыты павильоны с едой и зонами отдыха.

Также в Парк Горького благоустроили Пушкинскую набережную – участок от Крымского моста до Андреевского пешеходного моста. Пространство сделали всесезонной площадкой для отдыха. Там появились шесть павильонов, напоминающих круизный лайнер, где можно провести время в кафе или с детьми.

Проход вдоль Крымского моста расширили и замостили плиткой, сохранив возможность прогулок у воды. Кроме того, построили два новых причала для речных судов.

Комплексное благоустройство также провели на шести набережных на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона. Новый пешеходный маршрут длиной более 11 километров соединяет несколько набережных и позволяет пройти до Парка Горького и Воробьевых гор, а также в сторону Коломенского.

Параллельно завершили благоустройство более 20 километров набережных реки Яуза – от высотки на Котельнической набережной высотки до проспекта Ветеранов.

Ранее стало известно, что в Москве восстановят парадные двери главного здания Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дом 10, строение 4. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его эмблемой стал знаменитый васнецовский фасад в псевдорусском стиле, а вход украшают декоративные кокошники. В настоящее время мастера реставрируют резные элементы дверей и воссоздают дверные полотна.

мэр Москвыгород

