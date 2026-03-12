РФ выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

Фото: телеграм-канал SHOT

Генпрокуратура РФ приняла решение выдать Румынии Василя Родидеала, гражданина республики, арестованного в России по запросу Интерпола. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Лилия Мамашева.

По ее словам, защита обжаловала решение, но суд первой инстанции оставил его в силе. Подана апелляция, дата рассмотрения пока не назначена.

Сам Родидеал, который уже больше года находится в СИЗО в России, хотел бы остаться в стране, подчеркнула юрист.

В Румынии его заочно осудили на 12,5 года, однако злоумышленник скрылся от следствия, после чего его объявили в розыск. Он обвиняется в создании и поддержке организованной преступной группы, незаконном хранении боеприпасов, необоснованном подстрекательстве к совершению тяжкого убийства, а также подстрекательстве к совершению преступления.

Все то время, пока Родидеал разыскивался Интерполом, он жил в России под другим именем. Он получил российский паспорт в 2018 году взамен документа, который выдали "на имя иного гражданина СССР". Таким образом Родидеал стал Кравцовым Василием Ивановичем.

Столичный суд арестовал его в конце февраля 2025 года "для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии".