США передали России разыскиваемого по линии Интерпола за мошенничество

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США депортировали и передали в Каире представителям российских правоохранительных органов обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает телеграм-канал МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя", – рассказала она.

По версии следствия, с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денег ряда банков. В частности, на покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка, а полученные деньги поделили между собой.

Общая сумма ущерба от их действий составила несколько десятков миллионов рублей. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2008 году, а в 2012-м в отношении обвиняемого выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В результате мужчина скрылся за границей и был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

Как уточнила Волк, в ближайшее время его доставят в Москву.

Ранее суд в Москве арестовал гражданина Румынии Василя Родидеала, которого разыскивает национальное центральное бюро Интерпола. Мужчина разыскивался в связи с наличием ордера на исполнение приговора. В Румынии его осудили на 12,5 года.

Все это время Родидеал жил в России под другим именем. Задержанный получил в 2018 году российский паспорт взамен документа, который выдали "на имя иного гражданина СССР".