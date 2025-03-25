В Москве нашли похищенные во Франции старинные монеты

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские совместно с ФСБ обнаружили в Москве похищенную из исторического музея Сен-Реми в Реймсе коллекцию старинных золотых монет стоимостью 55 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Изначально правоохранители проверяли информацию о продаже монет на московском антикварном рынке. В этот момент и выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами, пояснила она.

Было решено направить запрос по каналам Интерпола во Францию, где и был подтвержден факт кражи золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры.

"Оказалось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея. Однако найти и вернуть похищенное не удалось", – написала Волк в своем телеграм-канале.

Российской стороне были высланы фото и подробное описание разыскиваемых экспонатов. На них и опирались правоохранители во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов, в ходе которых были обнаружены и изъяты 79 монет.

Волк уточнила, что экспертиза, проведенная Государственным историческим музеем, подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность. В настоящее время решается вопрос о возвращении коллекции на место постоянной экспозиции во Франции, добавила она.

Ранее в Ульяновске полицейские задержали мужчину, который подозревается в незаконных раскопках и сбыте археологических артефактов. Он с начала 2023 года по февраль 2024 года занимался раскопками в районе села Аляшкина Сурского района без разрешения на право проведения археологических полевых работ. Причем изыскания проводились в местах, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия

После задержания правоохранители изъяли у подозреваемого металлоискатель, около 100 предметов старины, в том числе древнюю икону, а также монеты и украшения эпохи раннего Средневековья. По этому факту было возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.