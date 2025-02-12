Подозреваемый в незаконных раскопках и сбыте артефактов задержан в Ульяновске

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские задержали в Ульяновске мужчину, который подозревается в незаконных раскопках и сбыте археологических артефактов. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

По предварительной информации, с начала 2023 по февраль 2024 года злоумышленник, у которого не было разрешения на право проведения археологических полевых работ, занимался раскопками в районе села Аляшкина Сурского района. Изыскания проводились в местах, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия. Найденные артефакты мужчина сбывал коллекционерам через интернет.

Волк отметила, что правоохранители изъяли у подозреваемого металлоискатель, около 100 предметов старины, в том числе древнюю икону, а также монеты и украшения эпохи раннего Средневековья, добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователь назначил проведение комплекса исследований.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили у жителя подмосковной Коломны музейные ценности. Мужчина хранил древние утварь, пуговицы, ременные пряжки и украшения, а также монеты из драгоценных металлов. По данным оперативников, злоумышленник проводил незаконные раскопки, а найденные предметы продавал.