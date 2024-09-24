24 сентября, 21:30Происшествия
"Безопасный город": таможенники задержали мужчину с масонским знаком и старинными монетами
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово задержали мужчину, который пытался провезти из Дубая масонский знак и больше семидесяти старинных монет.
При личном досмотре таможенники обнаружили у него ценности, которые были спрятаны в обуви и куртке. Задержанный заявил, что купил эти артефакты на заграничном рынке для собственной коллекции.
Подробнее – в программе "Безопасный город".