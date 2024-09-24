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24 сентября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": таможенники задержали мужчину с масонским знаком и старинными монетами

"Безопасный город": таможенники задержали мужчину с масонским знаком и старинными монетами

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Сотрудники таможни аэропорта Домодедово задержали мужчину, который пытался провезти из Дубая масонский знак и больше семидесяти старинных монет.

При личном досмотре таможенники обнаружили у него ценности, которые были спрятаны в обуви и куртке. Задержанный заявил, что купил эти артефакты на заграничном рынке для собственной коллекции.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова
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