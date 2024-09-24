Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи под Красноярском

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

На Новосибирском заводе "Сибиар" разбираются в ситуации с обнаружением следов дихлофоса в пробах отравившейся семьи в Красноярском крае, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

"Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации", – сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, в настоящее время предприятие не получало никаких запросов со стороны правоохранительных органов. За 30 лет работы завода не было случаев, когда продукция компании стала бы причиной смерти человека, добавили в компании.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. По данным следствия, перед отравлением семья съела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Спустя время следователи заявили, что дети могли погибнуть из-за неустановленного токсичного вещества. Основной версией произошедшего стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых. Позже экспертиза показала наличие в анализах семьи следов вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.