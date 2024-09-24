В прокуратуре заявили, что причиной отравления красноярской семьи мог стать дихлофос

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Основной версией отравления красноярской семьи стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывали дом за день до трагедии. Об этом РИА Новости сообщила региональная прокуратура после проведения экспертиз.

В надзорном ведомстве уточнили, что для определения точной причины задействованы эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.

Ранее в региональном СУ СК сообщали, что дом, в котором проживала отравившееся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, а дети в это время гуляли на улице. Однако судмедэкспертиза не обнаружила в организмах членов отравившейся семьи из Красноярского края средства от мух.

Семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело. По данным следствия, перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в местном магазине. Вскоре выяснилось, что магазин продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Спустя время следователи заявили, что дети могли погибнуть из-за неустановленного токсичного вещества. При этом, как ранее сообщала прокуратура, семья могла пострадать от продукции собственного хозяйства.

