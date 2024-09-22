СК: причиной отравления семьи в Красноярском крае стало токсичное вещество

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Причиной отравления семьи и гибели трех детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество, сообщает RT со ссылкой на СУ СК России по Красноярскому краю.

Для установления точной причины смерти специалисты проведут дополнительные исследования. Основной версией произошедшего считается употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

По данным следствия, родители и еще один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками пищевого отравления в виде тошноты и рвоты 21 сентября. Спустя некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в больнице. На следующий день умер третий пострадавший ребенок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Правоохранители установили, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, которые они купили в местном магазине. После этого оттуда были изъяты все полуфабрикаты и курица.