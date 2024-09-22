Третий ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Третий ребенок погиб в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, которые были куплены в сельском магазине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В настоящее время правоохранители уточняют возраст погибшего, отметили представители ведомства.

Следователи изъяли все полуфабрикаты и курицу из магазина, где они были приобретены. Состояние всех пострадавших от их употребления в настоящий момент остается тяжелым. Санавиация доставила родителей и детей в медицинское учреждения Красноярска.

СК ожидает результатов экспертиз по погибшим детям. Она должна быть проведена в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы, уточнили в пресс-службе ведомства.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками пищевого отравления в виде тошноты и рвоты 21 сентября. Спустя некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в больнице.

Правоохранители выяснили, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, которые они купили в местном магазине. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".