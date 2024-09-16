16 сентября, 16:34Происшествия
Арестован гендиректор компании по поставке еды в столичную столовую, где отравились люди
"По ходатайству следствия фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в заявлении ведомства.
14 сентября около 20 человек были доставлены в столичные клиники с признаками пищевого отравления. Все они ели в столовой одного из социальных центров Москвы. Позже количество отравившихся увеличилось до 31.
В связи с произошедшем СК приступил к проведению комплекса следственных мероприятий, в результате чего был арестован гендиректор частной компании, которая поставляла еду в этот социальный центр.
Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").