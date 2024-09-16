В Москве задержан поставщик еды после массового отравления в социальной столовой

Поставщик продукции задержан в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы, сообщает СК РФ по Москве в своем телеграм-канале

Следователи задержали генерального директора частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

В СК подчеркнули, что по этому делу признаны потерпевшими 50 человек.

14 сентября более 20 человек были доставлены в московские клиники с признаки пищевого отравления. В Следственном комитете заявляли, что все они ели в столовой одного из социальных центров Москвы. В связи с произошедшем СК приступили к проведению комплекса следственных мероприятий, которые помогут установить обстоятельства случившегося.