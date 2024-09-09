Число отравившихся шаурмой в Карелии достигло 115 человек

Фото: depositphotos/gorkemdemir

Число отравившихся шаурмой на предприятии быстрого питания в городе Сегежа в Карелии выросло до 115. В числе пострадавших 48 детей, сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.

У всех отравившихся заболевания протекают в среднетяжелой форме. У пострадавших диагностировали сальмонеллез.

О массовом отравлении шаурмой в Сегеже стало известно 4 сентября. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую продукцию в одной и той же точке общепита. Специалисты Роспотребнадзора в ходе расследования взяли образцы воды, сырья и продукции предприятия.

Затем появилась информация об увеличении числа отравившихся до 113.