09 сентября, 14:36Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Карелии достигло 115 человек
Фото: depositphotos/gorkemdemir
Число отравившихся шаурмой на предприятии быстрого питания в городе Сегежа в Карелии выросло до 115. В числе пострадавших 48 детей, сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.
У всех отравившихся заболевания протекают в среднетяжелой форме. У пострадавших диагностировали сальмонеллез.
О массовом отравлении шаурмой в Сегеже стало известно 4 сентября. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую продукцию в одной и той же точке общепита. Специалисты Роспотребнадзора в ходе расследования взяли образцы воды, сырья и продукции предприятия.
Затем появилась информация об увеличении числа отравившихся до 113.
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