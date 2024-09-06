Число отравившихся шаурмой в Карелии достигло 91 человека

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В городе Сегежа в Карелии после употребления шаурмы в точке быстрого питания на улице Строителей за медицинской помощью обратился 91 человек, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

"По результатам лабораторных исследований установлен диагноз – "сальмонеллез" <…> В Карелии введены ограничительные мероприятия в школах № 6 и 7 до 11 сентября с целью недопущения распространения заболевания", – поделились в пресс-службе ведомства.

Исследования продукции продолжаются, специалисты Роспотребнадзора собрали пробы готовой продукции, воды, сырья.

В ведомстве отметили, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". 5 сентября владелец точки питания был заключен под стражу на 2 месяца.

Между тем Роспотребнадзор ведет расследование по факту отравления 29 человек продукцией предприятия "Шаурма" на Дмитровском шоссе. Управление ведомства посоветовало пострадавшим москвичам обратиться в Роспотребнадзор для подготовки иска о возмещении вреда здоровья и морального вреда.