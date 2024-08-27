СК возбудил дело после смертельного отравления девочки шаурмой в Татарстане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после смерти девочки из-за отравления в Тетюшах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Девочка скончалась в больнице после того, как была доставлена туда с признаками пищевого отравления. Точную причину смерти установит экспертиза, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 11-летняя девочка была госпитализирована после того, как съела купленную в ларьке шаурму.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Татарстану, в кафе "Нур" после произошедшего была проведена проверка. По ее итогам деятельность кафе была приостановлена, материалы проверки переданы в суд.

В июле в Москве было выявлено 15 случаев острой кишечной инфекции из-за шаурмы. Спустя время число пострадавших увеличилось до 17 человек, а затем – до 24. В столичной прокуратуре уточнили, что отравившиеся являются постояльцами одного из хостелов на Дмитровском шоссе.

Эксперты столичного управления Роспотребнадзора начали расследование по факту произошедшего. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли шаурму в общепите на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2.

Позже следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а продавца шаурмы арестовали по делу об отравлении. Свою вину мужчина не признал и возражал против своего ареста.