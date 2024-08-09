Более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината госпитализированы с кишечной инфекцией

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В инфекционные стационары Москвы поступил 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината. Врачи выявили у них острую кишечную инфекцию (ОКИ), сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Сотрудники ведомства выяснили, что все заболевшие питались в закрытой столовой для сотрудников комбината "СС Ресторанс энд кафе".

Эксперты взяли на предприятии суточные пробы. Проверке подлежали готовые пищевые продукты, сырье, вода, а также смывы с различных поверхностей, рук и одежды персонала. Кроме того, ведомство организовало обследование всех работников предприятия на носительство возбудителей ОКИ.

"В ходе эпидемиологического расследования было изъято 793 килограмма пищевой продукции: на заготовках и на готовых блюдах не указан срок годности, на части заготовок отсутствовала дата, час изготовления, что не позволило установить срок годности; на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки", – отметили представители столичного управления.

В связи с выявленными нарушениями российского санитарного законодательства было решено временно закрыть кафе и опечатать предприятие.

Роспотребнадзор начал готовить связанные с инцидентом материалы к передаче в Преображенский районный суд. При этом ведомство продолжает вести эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на особом контроле московского управления Роспотребнадзора.

После массового отравления в столовой мясокомбината председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. При этом ход исполнения поручения передали под контроль центрального аппарата ведомства.

