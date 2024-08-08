Глава СК поручил возбудить дело после массового отравления в столовой в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей в столовой мясокомбината в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщали СМИ, в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода отравились около 30 человек. Они госпитализированы.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Басманный суд Москвы ранее продлил срок домашнего ареста главе "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антону Лозину, руководителю отдела качества фирмы Елене Машковой и главе компании "Савон-К" Владимиру Шину по делу о массовом заражении ботулизмом до 15 ноября.

С июня случаи ботулизма выявили у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай нашли в Санкт-Петербурге. Всего в 11 регионах страны пострадали 415 человек, скончались двое.

Все они отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" и салатом "С тунцом, фасолью и яблоком" от "Гастропорта". Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами дела стали Лозин, Машкова и Шин. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО.