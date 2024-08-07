Домашний арест продлен трем обвиняемым по делу "Кухни на районе"

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Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста главе "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антону Лозину, руководителю отдела качества фирмы Елене Машковой и главе компании "Савон-К" Владимиру Шину по делу о массовом заражении клиентов ботулизмом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения была продлена до 15 ноября. Предыдущий срок ареста фигурантам дела истекал 15 августа.

С июня 2024 года случаи ботулизма выявили у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай нашли в Санкт-Петербурге.

Всего от ботулизма в 11 регионах страны пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

Все они отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салатом "С тунцом, фасолью и яблоком" от "Гастропорта".

Из-за этого было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами Лозин, Машкова и Шин. Их было решено отправить под домашний арест. При этом другого подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО.

