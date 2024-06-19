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Первого пациента с ботулизмом выписали из больницы в Нижегородской области, еще 16 человек проходят лечение в стационарах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Выписанный продолжит лечение в амбулаторных условиях, отметило ведомство. Остальные пациенты находятся на лечении в инфекционных стационарах.

В Москве с симптомами ботулизма обратились в медучреждения 121 человек, из них 55 находились в тяжелом состоянии, еще 30 – в реанимации. С аналогичным диагнозом в больницы Казани поступили 14 пациентов.

По данным следствия, пострадавшие заказывали и употребляли салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). При этом столичный Роспотребнадзор указал, что некоторые отравившиеся покупали салат "С тунцом, фасолью и яблоком" из магазина "ВкусВилл".

На фоне произошедшего СК задержал гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества организации Елену Машкову, а также главу компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара "Савон-К" Карима Норматова, которого позже арестовал суд.

Также, по словам представителя СКР в суде, обвиняемые пытались уничтожить некачественную продукцию, а Норматов хотел скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский.

