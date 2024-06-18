Число пациентов с подозрением на ботулизм в Казани увеличилось до 14

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество жителей Татарстана, которые обратились с признаками ботулизма в медучреждения, выросло до 14. Об этом ТАСС сообщил представитель управления Роспотребнадзора по республике.

По информации регионального Роспотребнадзора, всех пострадавших доставили в инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медпомощь.

Ранее стало известно, что признаки ботулизма были зарегистрированы у шести человек в Казани, которые, по данным управления Роспотребнадзора, употребляли салат "Лобио" от ООО "Локалкитчен". Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

С таким же заболеванием были госпитализированы и 14 жителей Нижнего Новгорода, включая одного ребенка. При этом 12 из них находятся в тяжелом состоянии. По информации местных СМИ, все они заказывали еду через сервис доставки. Следователи также завели уголовное дело.

В Москве между тем с симптомами отравления обратился 121 человек. По данным столичного Роспотребнадзора, все пострадавшие употребляли салат "С тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" (продается во "ВкусВилле"), а также салат "Лобио" от "Локалкитчен" (сервис "Кухня на районе").

