Инфекционисты назвали симптомы и последствия заражения ботулизмом

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Люди, заболевшие ботулизмом, жалуются на туман и двоение в глазах, сухость во рту, затруднение глотания, нарушение дыхания вплоть до его остановки. Об этом заявила врач-инфекционист Анастасия Кожевникова в беседе с "Московским комсомольцем".

В любом таком случае пострадавшему требуется госпитализация, так как болезнь без лечения может прогрессировать, и единственным шансом спасти больного станет перевод на искусственную вентиляцию легких, уверена она.

Пищевой ботулизм не является инфекционной болезнью в обычном понимании, так как это бытовое отравление бактериальным нейротоксином, уточнила врач.

Наиболее опасными домашними консервами Кожевникова посчитала грибы и перцы, а также вяленую домашнюю рыбу. Коммерческие продукты обрабатывают паром при повышенном давлении, однако токсин может накапливаться там при нарушении технологии производства, сказала врач.

"К сожалению, ни вкус, ни цвет, ни запах зараженных продуктов не меняется, так что отличить испорченный продукт от доброкачественного невозможно", – уточнила она.

По словам другого врача-инфекциониста Ольги Царенко, ботулизм поражает центральную нервную систему, что может повлечь за собой гибель. Споры возбудителя ботулизма, клостридию, постоянно находят в воде, откуда она попадает в консервы и переработанную еду, напомнила врач. Однако возбудитель активируется только при отсутствии постоянного кислорода, подчеркнула она.

"Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух и создаются благоприятные условия для размножения палочки", – сказала Царенко.

Важно помнить, что высокая температура не работает на палочку, так как клостридия способна выдержать кипячение на протяжении от 2 до 5 часов, предупредила врач. Однако это может разрушить токсин, поэтому перед употреблением такую пищу лучше термически обработать на протяжении от 15 до 20 минут, уверена Царенко.

"Когда вы готовите консервы дома, необходимо соблюдать общепринятую технологию: не уменьшайте количество соли, уксуса, не сокращайте время тепловой обработки. Хранить домашние консервы можно только в холодильнике или в погребе", – указала она.

Также врач посоветовала сразу обращаться к специалистам, если после употребления такой еды внезапно стало плохо. Продукт при этом лучше отправить в лабораторию на исследование, рассказала эксперт.

"Не стоит покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках, потому что зачастую продукты для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима", – заключила Царенко.

По данным заммэра Анастасии Раковой, за медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился уже 121 человек. По информации столичного Роспотребнадзора, все пострадавшие перед отравлением ели салат "С тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" (продается во "ВкусВилле"), а также салат "Лобио" от "Локалкитчен" (сервис "Кухня на районе"). По данному факту было возбуждено уголовное дело.

