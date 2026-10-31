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31 октября, 12:51

Спорт

Соревнования по бегу "Скорость" пройдут в Москве 21 и 22 ноября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Соревнования по бегу "Скорость" пройдут 21 и 22 ноября в легкоатлетическом манеже Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программа включает индивидуальные дистанции на 60, 200, 400, 800 и 1 500 метров, а также две смешанные эстафеты: 4×200 метров и 200-400-600-800 метров. Распределение участников по забегам и общее расписание сформируют с учетом планируемого времени, которое они укажут при регистрации.

На дистанциях 60 и 200 метров проведут квалификационные забеги для отбора в финалы. На решающий старт на 60 метров выйдут восемь мужчин и восемь женщин, показавших лучшее время. На дистанции 200 метров за победу будут бороться по шесть сильнейших атлетов. Результаты квалификации в финале учитывать не будут. Забеги на 400, 800 и 1 500 метров, а также эстафеты состоятся без предварительного отбора.

Результаты зафиксируют судьи и профессиональная система фотофиниша. Участники узнают итоговое время на информационном стенде, а также смогут получить его по электронной почте и в СМС-уведомлении.

Зарегистрироваться на соревнования можно на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что москвичи могут бесплатно заниматься бегом в рамках проекта "Мой спортивный район". Осенние тренировки проходят под руководством опытных тренеров. Присоединиться к занятиям могут все желающие старше 16 лет.

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