Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы в субботу, 31 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр.

До этого Собянин сообщал об уничтожении еще пяти дронов на подлете к столице. На местах происшествий также работали специалисты.

В связи с этим ограничения введены в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

