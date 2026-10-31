Средства ПВО за ночь уничтожили 433 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью ликвидировали 433 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, дроны самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Оренбургской, Саратовской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Тульской, Орловской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей, а также над Татарстаном и Башкортостаном.

Ранее два человека погибли при ликвидации последствий украинских атак на Самарскую область. Также есть пострадавшие. Губернатор региона Вячеслав Федорищев призвал жителей своевременно обращаться за медицинской помощью.

До этого восемь человек пострадали при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому предприятию в Орле. В основном они получили незначительные травмы и повреждения.

