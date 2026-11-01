В столице пройдет патриотический фестиваль "Единение"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы. Звездный" 4 ноября состоится патриотический фестиваль "Единение", приуроченный ко Дню народного единства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

К участию приглашаются молодые жители столицы от 16 лет, студенты, а также семьи с детьми. Регистрация открыта на портале "Молодежь Москвы".

Фестиваль откроется показом художественного фильма "Малыш" режиссера Андрея Симонова. Картина рассказывает о герое, который мечтает стать музыкантом, но добровольно отправляется на фронт. После просмотра состоится открытая встреча с Павлом Чертоком, чья история легла в основу сюжета. Участники смогут обсудить события фильма, задать вопросы о патриотизме и сохранении исторической памяти.

Для гостей будут работать интерактивные площадки. Участники патриотического клуба "Город героев Москва" проведут мастер-классы по основам оказания первой помощи и управлению БПЛА. На площадке "Термопринт" под руководством эксперта каждый сможет создать памятный сувенир – нанести изображение или надпись на ткань, кружку или другой предмет с помощью термопечати.

Отдельным событием станет лекция "Словографика" художника и иллюстратора Петра Скляра, основателя одноименного проекта и эксперта Российского военно-исторического общества. Он расскажет о визуальном осмыслении русских пословиц и поговорок, о том, как рождаются иллюстрации к знакомым с детства выражениям и почему образ помогает глубже понять смысл народной мудрости.

Фестиваль организуют по инициативе участников патриотического клуба "Город героев Москва". Инициатором выступила ведущий специалист отдела воспитательной работы и молодежной политики Института международных экономических связей и куратор патриотического направления вуза Татьяна Хлопонина.

Ранее стартовал просветительский проект "Лекторий "История.РФ. Москва", участниками которого могут стать студенты столичных учебных заведений и молодые люди, приехавшие учиться из других регионов. К проекту присоединились ученые, преподаватели и представители московского отделения РВИО. Первые занятия уже прошли.

