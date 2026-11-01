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Новости

01 ноября, 10:42

Город

В центре Москвы благоустроили Стремянный переулок

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В районе Замоскворечье завершили благоустройство Стремянного переулка. Работы затронули более 12 тысяч квадратных метров. Обновление прошло в рамках столичной программы обновления улиц на 2026 год, передает портал мэра и правительства столицы.

Переулок связывает Зацепскую площадь и Большую Серпуховскую улицу. На этой территории находится Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова. К его корпусам ежедневно идут тысячи студентов, преподаватели и другие сотрудники, поэтому особое внимание уделили удобному и безопасному пешеходному пространству.

Сначала деревья укрыли защитными коробами, чтобы не повредить стволы техникой. После этого заменили трубы инженерных коммуникаций. На проезжей части сняли старый асфальт, сделали прочное основание и уложили новое покрытие. Тротуары и пешеходные переходы привели в порядок. Плавные сопряжения между участками облегчили передвижение для всех категорий горожан.

В темное время суток безопасность обеспечивают опоры контрастного освещения. Их фонари направлены на пешеходные переходы, чтобы водители лучше видели людей в сумерках и при осадках. В завершение нанесли дорожную разметку и привели в порядок газоны.

Ранее на юго-востоке Москвы было завершено комплексное благоустройство Батюнинского проезда. Перед тем как приступить к работам, специалисты внимательно обследовали территорию. В ходе благоустройства дорожники уложили там новый асфальт площадью около 30,8 тысячи квадратных метров и заменили покрытие тротуаров на площади порядка 9,8 тысячи "квадратов".

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