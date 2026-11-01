В столице отремонтировали свыше 270 домов с необычной кирпичной кладкой

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве за время реализации программы капитального ремонта обновили свыше 270 жилых домов с лучковыми и клинчатыми перемычками, передает портал мэра и правительства столицы.

Такие элементы встречаются на зданиях, возведенных, например, в неоклассическом стиле. Лучковая или клинчатая перемычка над оконным или дверным проемом – особый вид кладки. Она распределяет высокую нагрузку от стены за счет веерной кирпичной кладки.

Один из домов с клинчатыми перемычками находится в Пересветовом переулке. Пятиэтажное здание построили в 1928 году, оно имеет Г-образную форму. Фасады имеют многокомпонентную пластику, декоративные элементы выполнены из кирпича. Фасад на уровне второго–четвертого этажей акцентирован рустом, над окнами расположены клинчатые перемычки, а объем зданию придают пояски и межэтажные карнизы.

В 2024 году здесь прошел капитальный ремонт: восстановили фасад и заменили магистрали горячего водоснабжения. Сначала фасад очистили, затем обновили кладку. Следом фасад окрасили в оттенок "банановое мороженое", а архитектурные элементы акцентировали цветом "сигнальный белый". В местах общего пользования установили современные стеклопакеты и заменили трубы водостока. Сейчас специалисты ремонтируют облицовку цоколя, подъездные козырьки и меняют отливы межэтажных карнизов.

В 2026 году обновляют здание с лучковыми перемычками в 2-м Колобовском переулке. Пятиэтажный жилой дом построили в 1913 году. Главный фасад симметричен, а по бокам его выделяют два трехгранных эркера. Портал входа поддерживает центральную ось наружной стены. Окна акцентируют лучковые и клинчатые перемычки. По периметру проходит венчающий карниз, сформированный кирпичной кладкой.

В доме ремонтируют фасад. Из-за возраста здания потребовались особый подход и внимание к деталям. Сначала внешние стены промыли и расчистили. Кирпичную кладку и выветренные швы отремонтировали, участки намокания обработали биоцидными составами. Сейчас завершают восстановление архитектурных элементов и окраску фасада современными акриловыми составами.

Кирпичный дом получит цвета "красный муравей" и "кремово-белый". Далее благоустроят цоколь: все поверхности оштукатурят и покроют финишным декоративным слоем. Входы отремонтируют, витражные окна в местах общего пользования заменят, а также сделают новую отмостку.

В 2026 году приведут в порядок жилой дом с клинчатыми перемычками на Дмитровском шоссе. Дом возвели в 1932 году по индивидуальному проекту архитектора Льва Шаповалова в формах конструктивизма. Г-образное здание включает прямоугольный корпус и угловую секцию. Сначала поверхности очистили, отремонтировали кирпичную кладку и швы.

Историческому дому вернули первоначальные цвета "кирпично-красный" и "сигнальный белый". Отливы уже заменили, входы и цоколь ремонтируют, устанавливают новые стеклопакеты, приводят в порядок крышу и подвалы. Кроме того, обновляют центральное отопление, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение, прокладывают новую электросеть.

Ранее в столице стартовала реставрация фасадов главного дома городской усадьбы Грачевых на Поварской улице. Особняк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Сегодня в нем размещается посольство Норвегии. Фасады здания оформлены в эклектичном стиле с использованием мотивов западноевропейского зодчества.

