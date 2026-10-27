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27 октября, 09:15

Мэр Москвы

Собянин: здание знаменитой гостиницы "Пекин" будет отреставрировано

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовала комплексная реставрация гостиницы "Пекин" на Большой Садовой улице. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Работы пройдут поэтапно. Сначала их проведут в корпусе со стороны 2-й Брестской улицы. Там нужно привести в порядок кровлю, фасады и интерьеры, усилить конструкции здания и установить современные инженерные системы. Этот этап планируют завершить в следующем году.

Затем гостиничные номера переместят в отреставрированную часть здания и начнут работы в корпусе со стороны Садового кольца. В финале реставрация затронет центральную – башенную часть исторического здания, где восстановят главную входную группу, а по историческим аналогам воссоздадут портал из дуба, входные двери с массивными художественными ручками и другие элементы.

Тщательная реставрация ждет и интерьеры "Пекина" – с лепным декором, росписями и отделкой из ценных пород камня, уточнил градоначальник.

Гостиницу построили в 1939–1956 годах по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина. Монументальный комплекс в стиле сталинского ампира стал ключевым элементом архитектурного ансамбля Триумфальной площади.

В советские годы отель располагал высокими потолками, лепниной и отделкой из ценных пород дерева, гранита и мрамора. В 1957 году в нем открылся первый в столице ресторан китайской кухни – деликатесы для него доставляли самолетами из Китая. Гостиница признана памятником архитектуры регионального значения.

Ранее сообщалось, что в городе продолжается реставрация главного дома городской усадьбы Грачевых на Поварской улице. Рабочие уже начали восстанавливать лепной декор и штукатурное покрытие. Затем они приведут в порядок кровлю и воссоздадут утраченные вазоны на парапете.

Гостиный Двор в Москве ждет масштабная реставрация

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