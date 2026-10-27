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27 октября, 14:21

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Юрист Шайдуллина: молодые мамы могут брать 30-минутные перерывы во время работы

Юрист Шайдуллина напомнила о послаблениях в рабочем графике для молодых мам

Фото: depositphotos/stock.sokolov.com.ua

Для сотрудниц с детьми законом предусмотрены дополнительные перерывы в течение рабочего дня и возможность установить комфортный график. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она отметила, что женщина, решившая выйти на работу еще до достижения ребенком 1,5 года, должна знать о праве на дополнительные 30-минутные перерывы на кормления ребенка. Причем их обязаны предоставлять не реже чем через каждые 3 часа, что прописано в статье 258 ТК РФ.

Важно, что такие перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка. При этом сотрудница вправе присоединить их к обеденному перерыву или в суммированном виде перенести на начало или конец трудового дня, в итоге приступая к работе позже или заканчивая раньше.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Помимо этого, если мама воспитывает несовершеннолетнего до 14 лет или ребенка-инвалида до 18, можно установить комфортный график: неполный день или неделю. Работодатель не вправе отказать в таком выборе, однако труд при этом будет оплачиваться из фактически отработанного времени, подчеркнула Шайдуллина.

"Также в трудовом законодательстве с 1 сентября 2026 года появилось нововведение: теперь начальство не имеет права устанавливать испытательный срок для сотрудниц с детьми до 3 лет. Раньше порог был меньше – до 1,5 года", – отметила юрист.

Также важно помнить, что, согласно статье о гарантиях (261 ТК РФ), сотрудниц с детьми до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида до 18, работодатель не может уволить по своей инициативе.

Если руководство нарушает любое из вышеперечисленных прав, следует жаловаться в государственную инспекцию труда и прокуратуру. Как правило, госорганы оперативно реагируют на такие заявления, подчеркнула Шайдуллина.

Ранее эксперт напомнила, что работодателя, который задерживает зарплату, могут привлечь к ответственности по пункту 6 статьи о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ). Штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. При этом заплатить его придется отдельно за каждого сотрудника.

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