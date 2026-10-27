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27 октября, 14:20

Экономика

Следующий российский танкер с дизтопливом для мирового рынка отправится 28 октября

Фото: 123RF.com/visualizestudio

Четвертый танкер с дизельным топливом отправится на экспорт из России 28 октября. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

Он уточнил, что из портов РФ уже вышли три танкера с дизелем. Они следуют в США и находятся в пути.

В начале октября США договорились с Россией о поставках дизельного топлива. Один из танкеров со свыше 326 тысячами баррелей нефтепродуктов находится на пути из Приморска в Нью-Йорк.

По данным ЦБ РФ, договоренности по дизельному топливу с США не окажут значимого влияния на топливный рынок и инфляцию в России, так как объемы выпуска топлива достаточны как для покрытия внутреннего рынка, так и для экспорта.

Танкер с российским дизелем прибудет в США 7 ноября

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