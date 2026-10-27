В Москве спасатели помогли медикам госпитализировать 300-килограммового мужчину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве сотрудники экстренных служб помогли медикам госпитализировать мужчину весом 300 килограммов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Пациента нужно было доставить в машину скорой помощи из квартиры в доме на 16-й Парковой улице. Сотрудники скорой приехали по обращению жителей квартиры, но не смогли самостоятельно переместить пациента и запросили поддержку спасателей.

Вызов поступил экстренным службам в 13:30. В 14:11 мужчину перенесли в карету скорой помощи.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли девочку после падения в затопленную шахту лифта. Сотрудник вневедомственной охраны Выборгского района вытащил 12-летнего ребенка из бетонного резервуара глубиной три метра. После этого мужчина вызвал скорую помощь и следил за состоянием девочки до прибытия медицинской бригады.

