27 октября, 17:51Общество
В Москве спасатели помогли медикам госпитализировать 300-килограммового мужчину
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Москве сотрудники экстренных служб помогли медикам госпитализировать мужчину весом 300 килограммов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Пациента нужно было доставить в машину скорой помощи из квартиры в доме на 16-й Парковой улице. Сотрудники скорой приехали по обращению жителей квартиры, но не смогли самостоятельно переместить пациента и запросили поддержку спасателей.
Вызов поступил экстренным службам в 13:30. В 14:11 мужчину перенесли в карету скорой помощи.
Ранее в Санкт-Петербурге спасли девочку после падения в затопленную шахту лифта. Сотрудник вневедомственной охраны Выборгского района вытащил 12-летнего ребенка из бетонного резервуара глубиной три метра. После этого мужчина вызвал скорую помощь и следил за состоянием девочки до прибытия медицинской бригады.