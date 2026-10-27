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27 октября, 17:46

Шоу-бизнес

Сыгравший в "Трудных подростках" актер Виталий Андреев стал отцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/zayats_ol

Актер Виталий Андреев, сыгравший в сериале "Трудные подростки", стал отцом. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), опубликовав фото из роддома.

Его супруга, актриса Ольга Зайцева, исполнившая роль в сериале "Открытый брак", родила дочь 26 октября. Девочку назвали Александрой. Для Андреева и его возлюбленной это первый ребенок.

Пара объявила о своих отношениях в ноябре 2025 года. Уже в январе этого года Андреев сделал Зайцевой предложение в день своего 30-летия. Ради этого он снял короткометражный фильм, в финале которого бросил коробочку с кольцом прямо с экрана.

Артист поймал ее уже в зрительном зале и встал на одно колено. Андреев назвал согласие девушки лучшим подарком на юбилей. Влюбленные поженились 28 апреля, а прямо на свадебной церемонии объявили, что ждут ребенка.

Ранее российский музыкант Женя Трофимов и его супруга София впервые стали родителями. Девушка поделилась осенними фотографиями, сделанными во время беременности, и посвятила публикацию новорожденному. У пары родился мальчик. Его назвали Александром.

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