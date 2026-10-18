Актер Виктор Логинов признался, что хочет еще детей

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Актер Виктор Логинов, известный по роли Геннадия Букина в сериале "Счастливы вместе", заявил о желании завести еще детей. Его слова передает ИС "Вести".

Он отметил, что в 51-летнем возрасте жизнь только начинается.

"Честно сказать, положа руку на сердце, я бы, наверное, еще не останавливался. Мне 51 год… Жизнь как будто бы начинается", – подчеркнул актер.

Кроме того, по словам Логинова, он считает себя "очень нежным" отцом.

У актера четверо детей – три сына и одна дочь. Младшему исполнилось 15 лет, а старшей дочери 32 года.

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