18 октября, 19:10Шоу-бизнес
Актер Виктор Логинов признался, что хочет еще детей
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Актер Виктор Логинов, известный по роли Геннадия Букина в сериале "Счастливы вместе", заявил о желании завести еще детей. Его слова передает ИС "Вести".
Он отметил, что в 51-летнем возрасте жизнь только начинается.
"Честно сказать, положа руку на сердце, я бы, наверное, еще не останавливался. Мне 51 год… Жизнь как будто бы начинается", – подчеркнул актер.
Кроме того, по словам Логинова, он считает себя "очень нежным" отцом.
У актера четверо детей – три сына и одна дочь. Младшему исполнилось 15 лет, а старшей дочери 32 года.
Ранее певица Алсу заявила, что хотела бы во второй раз выйти замуж и родить ребенка. Артистка призналась, что, несмотря на какие-либо сложности и разные этапы в жизни, она осталась жизнелюбивым человеком, который абсолютно верит в любовь.