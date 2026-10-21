Исполнитель хита "Поезда" Женя Трофимов впервые стал отцом

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Российский музыкант Женя Трофимов и его супруга София впервые стали родителями, сообщила жена артиста в соцсетях.

София поделилась осенними фотографиями, сделанными во время беременности, и посвятила публикацию новорожденному.

"Результат 14 лет любви. 18 октября на свет появился наш Сашенька", – написала она.

Трофимов и его будущая супруга познакомились еще подростками, а в сентябре 2023 года официально оформили отношения. Музыкант редко рассказывает о личной жизни, однако ранее признавался, что жена первой слушает его новые песни и помогает оценивать творчество.

До этого актер Виктор Логинов, сыгравший Геннадия Букина в сериале "Счастливы вместе", рассказал о желании снова стать отцом. По словам 51-летнего артиста, он не считает, что возраст – повод отказываться от рождения детей. Логинов также назвал себя очень нежным отцом.

У актера уже четверо детей – три сына и дочь. Младшему ребенку 15 лет, старшей дочери – 32 года.