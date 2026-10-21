Женщина в Душанбе похитила младенца, притворившись сотрудницей роддома

Фото: телеграм-канал dushanbepolice

В Душанбе сотрудники полиции задержали 26-летнюю женщину, которую подозревают в похищении новорожденного из родильного дома, сообщает News.ru со ссылкой на asiaplus.news.

Согласно сведениям портала, ЧП произошло в ночь с 11 на 12 октября. Примерно в 22:30 подозреваемая прибыла в родильный дом и облачилась в одежду свекрови, работавшей там. В облике родственницы она проникла в палату, где спали роженицы, взяла ребенка, спрятала его в пакет и вышла из здания. После этого женщина отправилась на такси к дому свекрови.

Задержанная объяснила, что не может забеременеть уже 6 лет из-за проблем со здоровьем, поэтому решилась на похищение.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Родственники пострадавшей семьи сообщили, что малыш уже вернулся к родителям и чувствует себя отлично.

Ранее в Сахалинской области местная жительница забрала домой 5-летнего мальчика, чтобы "проучить" его родителей за недостаточный контроль. Информация об исчезновении ребенка поступила в полицию 5 сентября. Родители рассказали, что мальчик вышел гулять во двор и не вернулся, после чего на поиски сразу направили сотрудников.

