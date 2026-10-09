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09 октября, 17:40

Транспорт

В метро запустили поезд к 20-летию ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба ОЭЗ "Технополис "Москва"

На Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метро вышел тематический поезд, посвященный 20-летию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Состав будет курсировать в течение шести месяцев. Каждый из восьми брендированных вагонов рассказывает об отдельном промышленном кластере ОЭЗ.

Ликсутов отметил, что в настоящее время на 10 площадках "Технополиса "Москва" общей площадью свыше 430 гектаров локализовано производство более 250 высокотехнологичных предприятий, которые работают в таких направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, информационные технологии и робототехника.

В вагоне, посвященном микроэлектронике и фотонике, пассажиры узнают о первом российском банкомате вместимостью до 15 тысяч купюр, выпуске транспортных карт "Тройка" и единственном в России производстве фотонных интегральных схем, повышающих скорость передачи данных до 100 раз.

В другом вагоне рассказывается о медицинской промышленности. Жители Москвы и туристы познакомятся со сведениями о первом отечественном искусственном органе – почке, турбинном аппарате для ИВЛ, а также о системе сердечно-легочной реанимации "Арка", которая автономно работает 1,5 часа.

Ранее в метро появился тематический поезд, посвященный 95-летию Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. В его вагонах пассажиры могут узнать об истории учреждения, его ученых и преподавателях, которые внесли вклад в развитие российской правовой науки и образования, а также о знаменитых выпускниках.

Новый поезд метро посвятили 20-летию ОЭЗ "Технополис "Москва"

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