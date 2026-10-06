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06 октября, 14:46

Транспорт

Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к 21-летию "Аэроэкспресса"

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к 21-летию "Аэроэкспресса". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы в MAX.

За все время фирменные поезда компании перевезли более 215 миллионов человек.

"Сегодня составы и экспресс-автобусы связывают Москву с ее 2 крупнейшими аэропортами – Шереметьево и Домодедово", – добавили в департаменте.

Пассажиры могут купить тематическую "Тройку" на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и Московского центрального кольца (МЦК) Измайлово, а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в Москве выпустили "Тройки", приуроченные ко Всемирному дню туризма. Они были созданы вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На картах изображена символика службы, отражающая ее основную задачу – защиту конкуренции и создание условий для эффективного развития рынков, в том числе в туристической сфере.

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