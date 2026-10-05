Сергей Собянин рассказал о новом дизайне карты москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования за новый дизайн карты москвича в честь 25-летия, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что горожане выбрали шесть вариантов оформления. Четыре из них вдохновлены архитектурой столицы разных эпох и стилей, а также главной водной артерией – Москвой-рекой.

Еще два дизайна – это работы юных художниц, финалисток конкурса "Создай новую карту москвича", где сказочные герои представлены на фоне современного города.

По словам градоначальника, выбрать дизайн при первом оформлении карты, а также при перевыпуске после окончания срока действия карты или льготы, можно будет в конце 2026 года. Привычный дизайн с видами столицы, выбранный горожанами в 2018 году, также будет сохранен.

"Сегодня картой москвича пользуются около 5 миллионов человек, ежегодно ее получают порядка миллиона горожан", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что всего за 25 лет выпущено больше 32 миллиона карт.

Ранее в Москве выпустили "Тройки", приуроченные ко Всемирному дню туризма. Их создали вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На картах изображена символика службы, отражающая ее основную миссию – защиту конкуренции и создание условий для эффективного развития рынков, в том числе в туристической сфере.

