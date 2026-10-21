В Польше упал неопознанный летающий объект

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Неопознанный летающий объект упал в Подкарпатском воеводстве Польши. Об этом сообщила местная полиция.

По информации ведомства, объект упал на незаселенный участок в Любачеве. Сигнал об этом поступил после обеда в среду, 21 октября.

На месте уже работают правоохранители. В полиции уточнили, что они выясняют, взрывоопасен ли найденный объект.

Ранее польские военные обнаружили беспилотник у побережья Балтийского моря. Военнослужащие подняли его из воды. В Минобороны Польши заявили, что это мог быть "военный беспилотник российского происхождения", однако никаких доказательств не привели.