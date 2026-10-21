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21 октября, 16:46

Наука

Космонавты и астронавты устроили на МКС "шоу талантов"

Фото: roscosmos.ru

Космонавты и астронавты в один из вечеров на Международной космической станции (МКС) провели шоу талантов: участники пели, читали стихи, показывали фокусы и "цирковые выступления". Об этом рассказал космонавт Андрей Федяев на послеполетной конференции.

Идею предложил сам Федяев. Сначала речь шла о музыкальной гостиной на орбите, где каждый мог бы спеть, прочитать стихотворение или исполнить музыкальное произведение.

"Почти все с ажиотажем приняли эту идею, но она трансформировалась из музыкальной гостиной в шоу талантов. Превратилось это в шоу талантов, и каждый из членов экипажа что-то нам показал", – рассказал космонавт.

Одним из номеров стал дуэт Федяева и астронавта Джессики Меир: они исполнили древнюю английскую мелодию Greensleeves на гитаре и флейте.

С орбиты Федяев вернулся 8 октября в составе миссии Crew-12. Корабль Crew Dragon приводнился у побережья Калифорнии. Он проделал путь от МКС до Земли за 27 часов.

Экипаж провел на станции почти 8 месяцев, специалисты находились там с середины февраля. В состав миссии вошли в том числе американский астронавт Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства, француженка Софи Адено.

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