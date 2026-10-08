Корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым вернулся на Землю с МКС

Фото: nasa.gov

Корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю с борта Международной космической станции. Это следует из трансляции NASA.

Корабль с экипажем Crew-12 приводнился у побережья штата Калифорния в США в 08:34 по местному времени (18:34 по московскому времени. – Прим. ред.). Он проделал путь от МКС до Земли за 27 часов.

Экипаж провел на станции почти 8 месяцев, специалисты находились там с середины февраля. В состав миссии вошли в том числе американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства, француженка Софи Адено.

2 октября к МКС пристыковался корабль Crew Dragon, на борту которого прибыла миссия Crew-13. В составе экипажа – россиянин Сергей Тетерятников, а также астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани. Вместе с тем в состав миссии вошел специалист Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

