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21 октября, 16:27

Общество

В Подмосковье у подростка лопнуло яичко во время тренировки по борьбе

Фото: mz.mosreg.ru

В Московской области подросток получил серьезную травму яичка во время занятий единоборствами. Его успешно прооперировали врачи Раменской больницы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Минздрав области.

Молодого человека доставили в детское хирургическое отделение с острой болью и отеком наружных половых органов. Он рассказал родителям о травме только спустя двое суток, когда терпеть боль стало невозможно. Тогда юношу привезли в медучреждение.

"Мы диагностировали полный разрыв капсулы яичка. Огромная гематома и отек сдавливали все сосуды. Это довольно редкий случай в нашей практике. Наша задача была спасти функции травмированного органа", – сказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов.

Врачи приняли решение провести операцию. Вмешательство прошло под общей анестезией: медики удалили гематому и ушили разорванную капсулу яичка. После операции пациент находился под наблюдением врачей, а на пятые сутки его выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Пушкинской больнице врачи восстановили пациентке палец, который она случайно отсекла электрическим садовым секатором во время обрезки малины. Инцидент произошел во время сезонных работ в саду. Женщина услышала хруст, но не сразу поняла, что случилось.

Отрезанный палец она обнаружила внутри перчатки. Под операционным микроскопом врачи соединили костные отломки и сухожилия, а также восстановили мелкие кровеносные сосуды и нервные волокна.

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