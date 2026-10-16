Подмосковные травматологи восстановили ребенку разорванную после падения с забора кисть

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В Московском областном центре охраны материнства и детства травматологи восстановили ребенку разорванную после падения с забора кисть, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.

В ведомстве отметили, что ребенок перелезал через забор, но упал. Из-за этого пострадали мягкие ткани между мизинцем и безымянным пальцем, а сам безымянный палец деформировался.

Травматологи должны были не просто закрыть рану, но и вернуть руке способность работать. Как сообщила врач – травматолог-ортопед центра Джамиля Кукуева, ребенку сделали первичную хирургическую обработку раны и пластику межпальцевого промежутка. Это позволило восстановить целостность тканей и подвижность пальцев.

"Цель операции – не только косметический эффект, а сохранение и восстановление функции кисти. Для ребенка важно снова крепко держать ручку, мяч, любимые игрушки – без боли и ограничений", – сказала Кукуева.

Сейчас пациент остается под динамическим наблюдением специалистов. Врачи следят за восстановлением и при необходимости корректируют курс реабилитации.

Ранее врачи детского стационара ММКЦ "Коммунарка" прооперировали 10-летнего мальчика. Он получил перелом плечевой кости, упав с турника. Ребенок был доставлен с сильной болью и отеком. Перед этим в одной из региональных больниц ему установили конструкцию из спиц и винта, но она не выдержала нагрузку и сместилась.

Сначала в "Коммунарке" сняли отек, а затем перешли к повторной сложной операции. После вмешательства мальчику предстояло пройти реабилитацию и постепенно убрать поддерживающие конструкции.

