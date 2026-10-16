Хирурги в Москве по кусочкам восстановили локоть 10-летнего мальчика

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Врачи детского стационара Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка" прооперировали 10-летнего мальчика, который сломал плечевую кость при падении с турника, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Ребенка привезли с сильной болью и отеком. До этого в одной из региональных больниц ему поставили конструкцию из спиц и винта, однако она не выдержала нагрузки и сместилась.

В "Коммунарке" сначала сняли отек, а затем приступили к повторной сложной операции. Заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач – травматолог-ортопед Антон Неверов объяснил, что локтевой сустав является одним из самых подвижных и "капризных".

"Мы собрали все костные отломки и надежно их зафиксировали", – отметил он.

После вмешательства мальчику предстояло пройти реабилитацию и постепенно избавиться от поддерживающих конструкций. Спустя три месяца он уже свободно двигал рукой и вернулся к привычной активной жизни.

Ранее московские кардиохирурги провели операцию мужчине с нарушением оттока крови из сердца. Медики выполнили малоинвазивное вмешательство, контролируя его ультразвуком. Они удалили участок утолщенной сердечной мышцы, восстановили работу органа и выписали мужчину домой.

