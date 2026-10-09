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09 октября, 10:08

Общество

Московские хирурги нашли челюсть с зубами в яичнике пациентки

Фото: MAX/"Московская медицина"

Московские хирурги во время операции извлекли из яичника 25-летней пациентки фрагмент челюсти с зубами и костную ткань, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Девушка месяц мучилась тянущими болями внизу живота, после чего обратилась в больницу имени Ерамишанцева. УЗИ выявило у нее опухоль в левом яичнике размером девять сантиметров.

Лечащий врач – акушер-гинеколог Ара Торгомян рассказал, что тератома – врожденная киста, развивающаяся из зародышевых клеток. Внутри при этом могут быть волосы, кожа, жир, кости и редко зубы.

"Но целая челюсть с зубами – случай уникальный даже для опытных хирургов. Такое в своей практике встретил впервые", – добавил он.

Операцию провели лапароскопически – через небольшие проколы. Вмешательство длилось два часа. Хирурги удалили кисту, сохранив при этом здоровую ткань яичника, а также восстановили проходимость маточных труб – их непроходимость обнаружили во время операции. Репродуктивное здоровье пациентки удалось сохранить.

Гистология впоследствии подтвердила, что опухоль была доброкачественной. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и благодарит персонал за помощь.

По словам Торгомяна, этот случай – еще одно напоминание: за здоровьем важно следить и не откладывать поход к врачу при тревожных симптомах. Врачи рекомендуют регулярно обследоваться у гинеколога и обращаться за помощью, если беспокоят боли внизу живота, нарушения цикла или другие необычные изменения.

"В Москве женщины могут бесплатно и комфортно получить консультацию специалиста и пройти все необходимые обследования в Центрах женского здоровья", – напомнили в департаменте.

Ранее во Владивостоке у женщины удалили миому, по размеру похожую на футбольный мяч. Из-за сильной боли ее срочно доставили в клиническую больницу – ей было тяжело разговаривать. Установлено, что опухоль формировалась долго, однако пациентка заглушала приступы обезболивающими и откладывала поход к врачу.

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