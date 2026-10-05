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05 октября, 15:02

Общество

Врачи в Подмосковье удалили женщине с газовой гангреной 4 метра кишечника

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Талдомской больницы спасли женщину с газовой гангреной кишечника, которая развилась из-за длительного ущемления грыжи, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка три дня терпела сильную боль и не обращалась к врачам. При осмотре медики увидели сине-багровые участки некроза на животе и диагностировали газовую гангрену – опасное инфекционное осложнение, которое без срочного хирургического вмешательства могло привести к смерти.

Специалисты решили провести поэтапное хирургическое лечение, так как одномоментная операция без стабилизации состояния пациентки могла ее убить.

Во время первой операции было удалено около 4 метров погибшего кишечника, ущемленного в грыжевом мешке, и пораженных инфекцией тканей, рассказал врач-хирург Талдомского отделения Даниил Комаров. Однако состояние женщины оставалось критическим, и на второй день была проведена повторная операция, в ходе которой удалили оставшиеся некротические ткани и очаг инфекции.

Пациентку перевели в реанимацию. Комаров подчеркнул, что реаниматологи проводили интенсивную терапию круглосуточно, чтобы не только стабилизировать состояние, но и справиться с тяжелым сепсисом.

"На третьи сутки выполнили реконструктивную операцию: соединили оставшиеся здоровые участки кишечника и восстановили проходимость пищеварительного тракта. Таким образом, нам удалось остановить распространение инфекции и восстановить работу кишечника", – рассказал хирург.

Три операции и курс интенсивной терапии привели к стабилизации состояния пациентки, и она стала поправляться. Женщине необходима специальная диета и регулярный контроль специалистов. По истечении месяца лечения в больнице ее выписали домой для дальнейшей реабилитации.

Ранее во Владивостоке женщине удалили миому, по размеру напоминавшую футбольный мяч. Из-за выраженной боли ее срочно доставили в клиническую больницу – ей было трудно разговаривать. Установлено, что опухоль формировалась долгое время, но пациентка заглушала приступы обезболивающими и откладывала обращение к врачу.

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