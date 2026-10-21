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21 октября, 16:20

Общество

Онищенко заявил об отсутствии риска распространения кори в РФ

Фото: depositphotos/alexraths

Риска распространения кори в России нет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Ничего страшного нет, вакцинируют контактировавших и остальных там по группе, по факультету, по зданию, по этажу", – отметил он.

По словам Онищенко, вакцинация идет планово, поэтому "никакой агрессии не надо устраивать". Он назвал корь "злой" инфекцией, но добавил, что специалисты умеют ее лечить.

Ранее в МГУ зарегистрировали случай кори у студента. На этом фоне в вузе начали экстренную вакцинацию. Ситуация взята на строгий контроль.

Работать и учиться в учебных корпусах могут сотрудники и учащиеся, у которых есть сведения о двукратной вакцинации против кори или о перенесенном заболевании. Для студентов без этих данных до 4 ноября действует дистанционный режим обучения.

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