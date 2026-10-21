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21 октября, 14:04

Общество

МГУ взял на строгий контроль ситуацию с корью

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

МГУ имени М. В. Ломоносова взял на строгий контроль ситуацию с выявлением случая кори у студента. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе вуза.

Университет проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинацию. Ее организовал Медицинский научно-образовательный центр МГУ. Прививки делают студентам и преподавателям.

Работать и учиться в учебных корпусах могут сотрудники и учащиеся, у которых есть сведения о двукратной вакцинации против кори или о перенесенном заболевании. Для студентов без этих данных до 4 ноября действует дистанционный режим обучения.

Ранее аналогичная ситуация произошла в МГУ в мае. Тогда корь выявили у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики. В связи с этим провели экстренную вакцинацию. Роспотребнадзор контролировал проведение в университете противоэпидемических мероприятий.

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